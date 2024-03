Toate pensiile şi toate obligaţiile sociale vor fi distribuite aşa cum trebuie, până la data de 15 aprilie, indiferent de ce vor decide cei din sindicat, a afirmat ieri Valentin Ştefan, directorul general al companiei Poşta Română, în cadrul unei conferinţe de presă.

Săptămâna trecută, o parte dintre angajaţii Poştei au fost în grevă de avertisment, din cauza salariilor mici. Dar, conform preşedintelui Blocului Naţional Sindical, Dumitru Costin, procesul de negociere a noului contract colectiv de muncă fost compromis, iar oamenii se pregătesc pentru declanşarea grevei generale la sfârşitul acestei luni, cel târziu la începutul lunii aprilie, potrivit Agerpres.

„Până pe 15 aprilie sperăm să distribuit tot”

Valentin Ştefan a spus: „Mai puţin de 10% dintre salariaţii Poştei au fost în grevă de avertisment. Credeţi că o grevă poate fi constituită şi declanşată de mai puţin de 10% dintre salariaţii unei companii? Nici măcar toţi membrii de sindicat, toţi membrii SLPR nu au intrat în grevă. Acesta este motivul pentru care vă transmit acest mesaj de încredere. Sunt convins că, până la 15 aprilie toate pensiile, toate obligaţiile sociale vor fi distribuite aşa cum trebuie”.

Legat de nemulţumirile salariaţilor sindicalizaţi, directorul Poştei a subliniat că, pe de o parte nu există banii necesari pentru satisfacerea cerinţelor sindicaliştilor şi că, pe de altă parte, există restricţii legislative în acest sens.

„Contractul colectiv de muncă a expirat la 1 februarie şi, conform legii, am demarat procedurile de negociere în luna decembrie. Au existat mai multe întâlniri, dar discuţiile au fost destul de sterile, pentru că nu am reuşit să trecem de prima revendicare prin care sindicatul solicita 250 milioane de lei în plus la fondul de salarii. Noi le-am spus că nu avem aceşti bani – compania se autofinanţează. Iar pe de altă parte, nu ne permite legea bugetului de stat”, a spus Valentin Ştefan.

Bugetul salariilor de la Poștă, la nivel maxim

PConform declraţiilor sale, bugetul de salarii din Poştă a fost crescut deja până la nivelul maxim în luna ianuarie. „Am crescut bugetul cam cu 105 milioane de lei, dintre care 56 de milioane deja au fost puse în creşteri salariale la începutul anului. Restul îi ţinem să vedem ce se întâmplă în vară; dacă creşte salariul minim, cu cât creşte, asupra câtor salariaţi va avea impact acest lucru. În funcţie de răspunsurile la aceste întrebări, banii vor merge către salariaţi. Motiv pentru care am propus sindicatului să maximizeze această libertate bugetară şi să ofere în medie o mărire de 250 de lei celor din companie, la discreţia lor”, a spus Valentin Ştefan.

Directorul Poştei a mai afirmat că liderii de sindicat au făcut făcut presiuni asupra unor angajaţi să facă grevă de avertisment, iar persoanele respective au depus plângeri despre presiunile sindicaliştilor.

„Creşterile (n.r. salariale) care au avut loc în ultimii ani, de zeci sau chiar sute de milioane de lei, sunt nişte creşteri istorice în Poşta Română. Toţi banii pe care-i are compania îi trimitem fie către investiţii pentru îmbunătăţirea condiţiilor de lucru, fie în creşteri salariale. Nu am niciun motiv să nu accept o creştere a salariilor în Poşta Română aşa cum solicită sindicatul, dacă există acei bani”, a mai spus Valentin Ştefan.