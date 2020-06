Vești proaste pentru părinți: Nu vor mai fi plătiți de la buget să stea acasă cu copiii. Decizia Guvernului pentru vacanța școlară

Măsura de sprijin instituită pe perioada suspendării școlilor, în starea de urgență și de alertă, a permis unui părinte să poată să stea acasă cu copiii săi, beneficiind de plata a 75% din salariu.

Guvernul intenționează să prelungească starea de alertă începând de săptămâna viitoare, dar premierul Orban a arătat că măsura menționată va înceta, pentru că se încheie anul școlar.

Ludovic Orban a recomandat, joi, părinților care se reîntorc la muncă să găsească soluții în familie pentru a avea grijă de copii. În lipsa unei astfel de soluții, Guvernul a anunțat că va permite activități în creșe, grădinițe și afterschool pe perioada vacanței de vară. Cu anumite condiții, decise de miniștrii Sănătății, Educației și al Muncii.

„O măsură care am văzut că a suscitat dezbateri. Odată cu incheierea scolii va inceta masura de sprijin instituita pe perioada suspendarii care a permis parintilor sa stea cu copilul beneficiind de plata a 75% din salariu.

Aceasta forma de sprijin care a functionat in starile de urgență si alerta va inceta, si familiile active vor fi in situatia extrem de dificila sa gaseasca o solutie ca in perioada in care se duc la serviciu sa gaseasca o persoana sa aiba grija de copii.

Daca nu vor exista astfel de solutii, permitem, în conditii extrem de stricte, prin ordin comun al ministrului Sanatatii , Educatiei și Muncii, redeschiderea gradinitelor, activitatilor de tip afterschool, care functioneaza normal pe perioada verii”, a anunțat, la sedinta de Guvern de joi, Ludovic Orban.

Cursurile din toate unitățile școlare din România au fost suspendate din 12 martie și apoi în timpul perioadei stării de urgență și a celei de alertă, din cauza epidemiei de coronavirus.

Parlamentul a stabilit, la începutul lunii mai, că un părinte are dreptul la zile libere în acest an pentru a sta cu copiii până la încheierea anului școlar. Plata zilelor libere a fost asigurată dintr-un fond alimentat din contribuția asiguratorie pentru muncă suportată de angajator, potrivit proiectului de lege intrat în vigoare încă din luna martie.