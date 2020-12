Veste proastă pentru românii care și-au amânat plata ratelor! Cât vor plăti pentru dobânda la dobândă

Guvernul a atacat la Curtea Constituțională legea prin care a fost anulată dobânda la dobândă pe care băncile și IFN-urile o percep pentru perioada amânării ratelor. Românii vor afla abia la jumătatea lunii ianuarie a anului viitor dacă vor plăti sau nu această dobândă, pentru că atunci va dezbate CCR sesizarea Guvernului.

„Amânarea ratelor intervenită în mai presupune că o parte dintre clienți și-au putut amânat plata ratele și pana la 1 ianuarie nu au plătit nicio rată. Asta înseamnă că la 1 ianuarie vor cumula sume neachitate, să luăm, de exemplu, 5.000 de lei. Ei pot fi achitați în prima zi din 1 ianuarie și atunci nu mai contează daca ar fi sau nu o dobanda la acesti bani. Sau Îi pot plăti în maximum 60 de luni și contează dacă în aceste 60 de luni ar trebui sau nu să plătească dobândă la cei 5.000 de lei pe care nu i-au achitat în cele 6-7 luni de când și-au făcut amânarea la plata ratelor. La totalul rambursat al creditului, așa-numita dobândă la dobândă înseamnă sub 1% din totalul rambursat. Deci nu-i neaparat o suma mare, în procent, dar in valoare reala, dacă e luat un credit mare, s-ar putea sa insemne o sumă”, a explicat consultantul financiar Dragoș Nichifor la Realitatea PLUS.

„În schimb, faptul că Guvernul vine să conteste decizia din luna mai de a nu se aplica dobandă vine pentru ca OUG a fost aproaată în parlament de curand si acum o pot contesta si exista si un lobby din partea bancilor, care, cred, ca au o problema in aplicarea acesteia, de a o implementa în sistemele lor. Poate că ar fi bine să fie plătită această dobândă la dobândă. Este nevoie de software, si costurile de implementare pot fi mari, pot altera rapoartele statistice, e posibil ca băncile să deschida noi credite pentru cei care nu și-au plătit creditele, este de părere analistul de credite Nichifor Crainic, potrivit decalarației făcute la Realitatea PLUS.

Curtea Constituțională va dezbate anul viitor, pe 13 ianuarie 2021, sesizarea Guvernului referitoare la Legea care anulează dobânda la dobândă pe care băncile o percep pentru perioada amânării ratelor în pandemie

Este vorba de Legea privind aprobarea OUG nr.168/2020 pentru completarea OUG nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SAR-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naționale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative.

Potrivit legii, „dobânda datorată de debitori precum și comisioanele aferente corespunzătoare sumelor scadente a căror plată a fost suspendată nu se capitalizează la soldul creditului existent, la finalul perioadei de suspendare”.

Votul final pe lege a fost dat de deputați pe 24 noiembrie cu 134 de voturi „pentru”, 58 „contra” și 36 de abțineri.