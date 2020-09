Veronica Mitran, despre bullying-ul din școli: "Trebuie să-i învățăm pe copii să iasă din zona de confort și să-și înfrunte fricile"

Mitran a vorbit, astfel, despre cazurile de violenta intre copii aparute tot mai des in scoli, cele mai recente fiind cele din Targu Jiu si Motru.

"Si eu sunt parinte, sunt mama de doi baieti. Mi se pare foarte grave astfel de cazuri si cred ca noi, ca si societate, trebuie sa le luam mult mai in serios. In primul rand, sa ne gandim ca numarul de cazuri care ajung in media sau chiar numarul de cazuri care ajung la urechile parintilor si ale profesorilor reprezinta doar o mica parte din cazurile reale, din cele de pe strada si din cele din scoli. Interventia noastra, ca parinti, ca educatori, ca dascli trebuie sa se produca mult mai devreme, nu doar dupa ce un copil este batut violent de o gasca", a afirmat liberalul.

Potrivit acesteia, comportamentul acesta de tip bullying nu este caracterizat doar de ostilitate, ci si de "o anumita imabalanta de putere socială sau psihizică, dar foarte important este ca el este caracterizat intotdeauna de repetabilitate". "Copilul care este tinta unui coleg mai puternic sau chiar al unui grup va suferi in mod repetat insulte, sicanari, amenintari, si abia apoi se ajunge la violenta fizica. Este nu in primul rand un conflic de putere in care agresorul cauta de fapt sa-si domine victima, sa o intimideze, sa o controleze", a explicat candidatul PNL la primaria Alexandria.

Mai mult decat atat, ea a aratat ca bullyingul poate incepe si verbal sau online sau chiar la telefon: "Copiii nostri sunt la o varsta cand invata sa fie independenti, cand eu lor capata individualitate. Multi sunt prea mandri, nu vor sa arte parintilor, nu vor sa depinda de ei. Copilul nu vine acasa sa spuna ca cineva i-a pus o porecla, ca cineva imprastie zvonuri false despre el sau ca cineva il ameninta cu bataia, il insulta, il umileste. Chiar daca parintele afla de multe ori o sa aiba mainile legate pentru ca interventia izolata a parintelui de multe ori agraveaza aceasta situatie. Va dau un exemplu: parintele se duce la scoala, tipa la agresor, apoi pleaca. Cine ramane in urma? Ramane copilul care se afla fix in aceeasi situatie in care are un agresor pe capul lui mai suparat ca nicicand".

In opinia sa, una dintre principalele solutii ar fi "sa dam putere copilului in educatia de acasa, invatandu-l sa iasa din zona sa de confort, sa-si infrunte fricile". "In cazurile incipiente, in care inca nu se vorbeste de violenta fizica, un copil puternic poate sa rezolve singur anumite situatii, cun un pic de indrumare. Agresorii dau inapoi de multe ori daca in faza initiala tinta lor se dovedeste dificila. Ei vor prefera in totdeuna pe cineva caruia ii este teama de ei".

In al doilea rand, spune Veronica Mitran, trebuie avute in vedere discutiile cu cadrele didactice, cu directorul, consilierul scolar (daca este cazul) "in ideea de a afla ce se poate face impreuna".

"Doar impreuna putem reusi", a spus aceasta, mentionand ca daca nu se rezolva situatia la scoala, trebuie vorbit mai departe la inspectoratul scolar. "Nu ezita sa contactezi politia daca se ajunge la violenta fizica", a concluzionat candidatul PNL.