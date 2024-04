Jeni Nicolau a fost la un pas de moarte după ce a urmat o dietă după ureche. Actrița a încercat dieta cu supă de varză, în care timp de 3 zile nu a mâncat nimic altceva și ulterior a luat niște pastile. În a 4-a zi, însă, a ajuns de urgență la spital.

„Am zis să încerc dieta cu varză, cum auzeam pe toată lumea de dieta cu varză. Patru zile nu am mâncat nimic, beam doar apă și supă de varză. A patra zi când m-am trezit dimineața nu mai știam unde sunt, mi s-a făcut rău, am ajuns la spital, mi-am făcut analize. Începuse să îmi cadă părul, mi se rupeau unghiile. Aveam o carență foarte mare de Calciu și mi-am dat dat peste cap tot metabolismul, eram cu imunitatea la pământ. Am stat o zi la urgențe cu perfuzii”, a mărturisit vedeta.

Medicii avertizează că dietele cu un singur aliment, mai ales cum este supa de varză cu aciditate ridicată, pot duce la probleme grave de sănătate precum pietre biliare, constipația, diabetul sau chiar și cancer în cel mai rău caz. Mai mult, specialiștii spun că pe termen lung nu sunt de ajutor astfel de regimuri.

„Am mai ținut o dietă anul trecut, la fel era să ajung la spital. Am mâncat câteva zile numai carne aproape o săptămână, nimic altceva” a mai spus vedeta pățită.

De atunci, Jeni Nicolau a decis să urmeze un regim alimentar sănătos. Actrița a reușit să slăbească 20 de kilograme după ce a mâncat numai fructe, legume și proteine și a renunțat la ulei, pâine și dulciuri.

