Ministrul Apărării Naționale, Vasile Dâncu, a participat marți la reuniunea strategică organizată de SUA în Germania, fiind convocați reprezentanții a 40 de țări aliate pentru a discuta despre apărarea Ucrainei în războiul început de Rusia. În ultimele zile, Rusia a avertizat SUA cu „consecinţe imprevizibile” dacă se continuă aprovizionarea cu arme a Ucrainei. SUA au anunțat, drept replică la avertismentele Rusiei, ce a invadat Ucraina, că vor continua trimiterile de arme grele către Kiev.

„Am participat, astăzi, la prima reuniune a Grupul Consultativ în domeniul Apărării privind Ucraina (Ukraine Defense Consultative Group), găzduită în Baza Aeriană Ramstein (Germania), de către secretarul american al apărării, Lloyd J. Austin III.

Împreună cu înalți oficiali din domeniul securității și apărării am discutat despre modalitățile de continuare și intensificare a sprijinului pentru Ucraina, în conformitate cu necesitățile de asigurare a apărării și securității acestei țări pe termen scurt, mediu și lung.

În marja reuniunii de la Baza Aeriană Ramstein, am avut o scurtă întrevedere cu Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al apărării, prilej cu care am exprimat solidaritatea deplină a României cu Ucraina și am transmis disponibilitatea de avea un dialog constat și deschis ori de câte ori va fi necesar.

La întâlnirea de astăzi, am prezentat demersurile României în ceea ce privește modalități concrete de susținere a Ucrainei și am evidențiat rolul extrem de important al hub-ului logistic umanitar de la Suceava, folosit în mod eficient de mai multe state.