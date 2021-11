"Soluția este prevenția. Al 4 incendiu în decurs de un an de zile. Nu se face nimic legat de prevenție. <<Cauzele vor fi subiectie sau obiective>>, zicea ministrul Sănătății. Mi-am dat seama că discutăm doar vorbe. Avem aproape 2 ani de zile de când utilizăm terapia cu oxigen fie în saloane, fie în ATI. Soluțiile le știm, din calasa a VII-a am învață – ce caută în saloane materiale care iau foc ușor? De ce, într-un asemenea salon, infirmieră s-a dus după atâtea ore să îi pună masca pacientului? Consecința a ținut nu doar de lipsa de terapie pentru pacient, cât și această tragedie", a afirmat Vasile Baru, la Realitatea PLUS.

Potrivit președintelui ANPP, printre cauze se pot, astfel, enumera lipsa măsurilor de prevenție și lipsa de supraveghere continuă a acestor instalații de oxigen.

"Pacientul într-un asmenea salon stă de atâtea zile cu o mască, este afectat, are și o anumită vârstă. Nu putem să aruncăm vină pe el. E normal să fie recalcitrant. Trebuie să avem empatie. Noi, cei care îl îngrijim, trebuie să luăm toate măsurile (...).

Să îi ținem fără apă - știți că ăsta este primul lucru pe care îl spun cei acre ies din spital? Că stau ore întregi singuri în saloane, că nu au mâncare suficientă, că nu li se aplică tratamentele corecte. Cum vreți să fie ei?

Ministrul Sănătății să fie schimbat. Cseke Attila a dezamăgit și de această dată. Nu are nicio legătură cu Sănătatea.

Președintele trebuie să intervină și să nu mai joace lambada cu România.

Să luăm măsurii în ceea ce privește prevenția pentru că instituția care îndrumă și reglementează e ISU, care demult nu mai e o instituție cu specialiști (...). Trebuie schimbată conducrea ISU. Trebuie luate măsuri urgențe ca ISU să fie o instituție care să își facă treaba. Atribuțiile sale nu sunt respecatte. De aceea am avut atâtea incendii. Până dă ISU autorzații se întâmplă ce se întâmplă. Instituția călărește caii albi în situații de dezastru, cum bine spunea zilele trecute un domn mai în vârstă, care observă de la distanță fenomenul ...", a mai spus președintele ANPP.