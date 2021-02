„Chinuitul text anticlerical afișat pe un panou la așa-numita expoziție a «Muzeului Kitsch-ului» dintr-un mall bucureștean nu păcătuiește, desigur, prin denunțarea kitsch-ului religios (ivit relativ recent în orice spațiu confesional), ceea ce face cu mâhnire și bună intenție orice bun cunoscător al curatei tradiții culturale creștine și al tezaurului artistic inestimabil al Ortodoxiei, ci prin perfida generalizare a unei punctuale derive estetice sau morale la adresa tuturor preoților și, in extenso, la adresa Ortodoxiei însăși”, declară Vasile Bănescu, potrivit basilica.ro.

„Ceea ce este nu doar nedrept și inept, ci și abject. Ca orice programatică generalizare, adică siluire a logicii și a bunului-simț!”, adaugă el.

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române spune că „înfierarea publică a Bisericii, Ortodoxe sau nu, a fost constant hrănită de ideologia sacrilegă a socialismului utopic, fie el marxist-leninist, fie nazist, fie, recent și consistent, neomarxist. Ideologie care a urâțit o prea mare parte de lume, transformând-o într-un sumbru regat al kitsch-ului gândirii și trăirii”.

„Numitorul comun al acestei ideologii falsificatoare de realitate și încă prizate în cercuri paupere cultural, a rămas constant detestarea Cerului, a clerului, a culturii veritabile, a manifestărilor credinței și, inevitabil, malformarea intelectuală și morală a celor seduși de ea. A celor ce-și exhibă azi repulsia față de kitsch chiar în templele consumismului, adevărate capodopere arhitectonice ale distincției și bunului-gust scoase la tarabă”, subliniază Vasile Bănescu.

O expoziție intitulată „Romanian Kitsch Museum” și deschisă publicului, gratuit, într-un mall din București încadrează în categoria kitsch numeroase practici sau obiecte atribuite Bisericii Ortodoxe precum: veșmintele aurii ale preoților, crucifixurile cu lumini colorate, cutia milei, calendarul ortodox, ceasul religios, oameni vii reprezentați în picturile Bisericii ș.a., iar numele muzeului are în reprezentare o cruce aurită, pe post de „T” în cuvântul „kitsch”, mai notează basilica.ro.

Mai multe persoane publice au luat atitudine considerând inițiativa drept o manifestare anticreștină.

„Asa-zisa expozitie nu este altceva decat o colectie de fotografii, unele dintre ele foarte vechi, scoase din context si interpretate in mod tendentios, după bunul plac, de catre autorii acestei expozitii. Dau doua exemple: se vorbeste despre opulenta preotilor, fiind prezentati prelați lângă masini de lux. Ceea ce nu se spune este ca multe dintre acele fotografii au fost realizate cu ocazia unor evenimente oficiale (...) deci nu sunt masini personale. Un alt exemplu este dat de asa-zisele haine aurii ale preotilor, inducandu-se ideea ca ele sunt din aur. E o informatie cat se poate de falsa. In realitate, vesmintele preotesti sunt din materiale cat se poate de simple, iar acel fir auriu, si nu din aur, iar o bobină din acel material costă 30 de lei," a explicat George Grigoriu, realizatorul emisiunii Realitatea Spirituală, la Realitatea PLUS.

"E interesant cine isi asumă, pana la urmă, aceasta expozitie si este interesant si punctul de vedere al celor care gazduiesc aceasta expozitie, pentru că nu mi se pare firesc ca intr-un spatiu public să gazduiesti asemenea manifestari pe care le imbraci sub o forma asa-zisa culturala. Să nu uitam ca plecând de la situatii similare exista precedente care in lume au creat mari valuri si ne gandin de exemplu la ceea ce se intampla în redacția publicației umoristice franceze "Charlie Hebdo", a mai precizat realizatorul Realitatea Spirituală, George Grigoriu.