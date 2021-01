Valeriu Gheorghiţă: „Din 16 februarie nu estimăm că vom mai avea sincope în activitatea de vaccinare” - Anunț despre vaccinurile irosite

„Nu este bine să mergem pe ideea irosirii vaccinurilor pentru că persoanele nu se află în categoria respectivă. Situația de la Rădăuți este o anomalie, acolo erau 500 de persoane. Trebuie să lăsăm în decizia coordonatorului de centru să folosească vaccinurile la sfârșitul zilei (…) Nu aruncăm nicio doză, am încurajat de la început folosirea tuturor vaccinurilor. Sigur că aș vaccina dacă, la sfârșitul zilei, am rămas cu doze și nu am persoane care vor să vină (…) Dacă în prima zi nu se prezintă toate persoanele programate, păstrez dozele pentru a doua zi. Dacă nici a doua zi nu vin, păstrez dozele pentru a treia zi. Dar dacă în ultima zi de stabilitate a vaccinului nu vin și rămân cu doze, atunci caut persoane să folosesc dozele, să nu le irosesc”, a spus Valeriu Gheorghiță.

Gheorghiță a mai declarat că, de la începutul vaccinării, au fost irosite 1200 de doze de vaccin, ceea ce înseamnă 0,2-0,3% din totalul vaccinurilor:

Referitor la faptul că şi alte persoane în afara celor 66.000 care au fost amânate la imunizare din cauza întârzierii livrărilor din partea producătorilor vor fi păsuite la vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiţă a afirmat că nu se va pune problema de noi amânări.

„Nu. Aceste persoane din 30 ianuarie până pe 11 februarie au fost, practic, extrase şi mutate începând din 16 februarie, imediat ce, pe data de 15, vom primi 193.000 de doze de la Pfizer. Practic, din 16 februarie nu estimăm că vom mai avea aceste sincope în activitatea de vaccinare. În momentul de faţă, planurile noastre în baza programărilor existente sunt făcute doar pe disponibilitatea vaccinurilor de la Pfizer. Deci, practic, avem acest backup asigurat pentru că nu am luat în calcul alte tipuri de vaccinuri în estimarea disponibilităţii dozelor”, a declarat Valeriu Gheorghiţă, vineri seara.