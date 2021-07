,,Este prematur sa afirmam ca am intrat deja in valul 4. Categoric, observam o crestere a numarului de cazuri confirmate zilnic. De altfel, uitandu-ma pe datele din ultimele doua saptamani, observam o crestere mai accentuata a numarului de incidente saptamanala la grupele cu varste sub 40 de ani, unde avem o crestere cu aproape 100% a cazurilor confirmate’’, a precizat Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, la Realitatea PLUS, în emisiunea "Raport de zi".

Potrivit acestuia, situația pandemica actuală se explica prin faptul ca tinerii vaccinati sunt intr-un numar redus, precum si prin faptul ca, in general, acestia participa la evenimente cu numar mare de persoane.

De asemenea, nerespectarea masurilor de preventie Covid-19 este mai scazuta si, din acest punct de vedere, riscul de infectare este in crestere, conform coordonatorului campaniei de vaccinare.

,,Datele la care se raporteaza grupul tehnico-stiintific atunci cand se implementeaza anumite masuri atat restrictive, cat si de relaxare sunt mai multe si conteaza rata de incidenta a cazurilor, rata de spitalizare, rata de decese, rata de pozitivare a testelor care se efectueaza, stiind ca este foarte importanta acoperirea vaccinala la nivelul fiecarei localitati, la nivelul fiecarui judet in parte’’, a mai explicat acesta.

Valeriu Gheorghiță spune că situatia epidemiologica este, in continuare, una buna in Romania si ca spera sa se mentina asa desi, in ultimele saptamani, exista o tendinta de crestere a numarului de cazuri.

Oficialul avertizează că, la jumatatea lunii septembrie, ne-am putea confrunta cu 1500 de cazuri, care ar putea sa fie raportate zilnic. Din acest punct de vedere, acesta recomanda oamenilor sa fie precauti. De asemenea, evaluare periodica la doua saptamani a evolutiilor numarului de cazuri este esentiala.

,,Avem la indemana o solutie eficienta, o solutie sigura, vaccinarea, prin care noi putem evita o crestere importanta a numarului de cazuri in perioada urmatoare. Mai avem inca timp sa ne vaccinam, in care sa recuperam aceasta perioada’’, a mai precizat coordonatorul campaniei de vaccinare.

,,Sunt semnale ca numarul persoanelor care se vaccineaza cu prima doza este in usoara crestere, comparativ cu saptamanile precedente. Ne-am dori sa avem o crestere importanta a persoanelor care se vaccineaza, suntem la peste 4,9 persoane care se vaccineaza cu cel putin o doza’’, a adăugat acesta.

Acesta a preciza ca exista doua masuri importante care trebuie avute in vedere: importanta impunerii restrictiilor si motivarea persoanelor nevaccinate de a se imuniza.

,,Sunt multe persoane pentru care vaccinarea nu reprezinta o prioritate. In anumite conditii, s-ar vaccina daca ar exista o motivatie, intr-un fel sau altul, din punct de vedere material. Avem 60 % de persoane vaccinate. Toate datele ne arata ca cea mai mare partea a cazurilor confirmate este in randul tinerilor intre 15-24 ani’’, a mai declarat Valeriu Gheorghiță.