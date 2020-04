Valentina Burdescu, președintele ONRC, anunță două proiecte majore cu impact în zona IT

"La ONRC, în momentul de față, activitatea se derulează prin mijloace electronice. Începând cu data de 16 martie, suntem în sistem electronic, fie prin utilizarea serviciilor online, unele pe bază de semnătură electronică, altele sunt fără semnătură electronică. De aproape o lună, ne desfășurăm activitatea cu solicitanții de servicii prin aceste mijloace electronice. Pentru noi, este un exercițiu, în care să ne dăm seama care este gradul de încărcare și de suprasolicitare a sistemului actual. La nivelul ONRC, se derulează, în momentul de față, o serie de proiecte IT de natură să consolideze sistemul informatic integrat, să modernizeze serviciile online pe care le asigurăm solicitanților și să le aducem în ajutor solicitanților noi servicii online care, în momentul de față, nu pot fi, dar acestea sunt servicii în sistem concurențial, în special asistență în vederea redactării documentelor, însă nu impactează procesul efectiv de înregistrare în Registrul Comerțului pentru că, în momentul de față, majoritatea documentelor care se depun la Registrul Comerțului, majoritatea actelor constitutive, se depun sub semnătură privată. Solicitarea formei autentice este necesară doar în anumite cazuri, extrem de rar utilizate în activitatea curentă. La finalul anului, începutul anului viitor, vom finaliza două proiecte cu impact IT, proiecte foarte importante. Un prim proiect, Proiectul Big Data, care va asigura o infrastructură de interconectare pentru instituțiile publice și nu numai. Va asigura o infrastructură de interconectare și cu solicitanții din mediul privat. Teoretic, vom avea o componentă care va asigura interoperabilitatea, transferul de date, un grad ridicat al datelor înregistrate în Registrul Comerțului, astfel încât partea aceasta de interoperabilitate va înregistra un progres semnificativ începând cu începutul anului viitor. Ca rezultate/beneficii, vom avea o platformă de procesare analitică de tip Big Data, o platformă de raportare avansată pentru sistemul de raportare managerial, instrumente avansate de căutare și analiză a datelor înregistrate în Registrul Comerțului, mecanisme automate de schimb de date, sisteme și instituții externe, integrare și optimizare a infrastructurii, atât cu infrastructura existentă în momentul de față, sistemul informatic integrat, dar integrarea acestei infrastructuri cu alte sisteme externe, atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii Europene. Un alt beneficiu va fi reducerea timpului de furnizare a informațiilor și asigurarea de noi date de raportare", a declarat Valentina Burdescu, președintele Oficiului Național al Registrului Comerțului, într-o prezentare susținută în cadrul conferinței "CoronaDigitalizarea: Soluții de accelerare a interacțiunii online dintre stat și companii", organizată de CursDeGuvernare.ro, în parteneriat cu CIO Office din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

"Un alt proiect care se va finaliza la sfârșitul anului, începutul anului viitor, vizează efectuarea unei publicități în mod gratuit pe portalul nostru de servicii pentru toate operațiunile care se înregistrează în Registrul Comerțului. Va fi sub forma unui instrument customizat, astfel încât o societate, un profesionist sau o persoană interesată, pe baza codului unic de înregistrare sau a numărului de înregistrare în Registrul Comerțului, va vizualiza absolut tot ceea ce se întâmplă cu privire la societatea respectivă în Registrul Comerțului", a mai spus Valentina Burdescu.

Valentina Burdescu este jurist de profesie, având o experiență de peste 20 de ani în acest domeniu. Cu o activitate de 17 ani în cadrul ONRC, din care 16 ani în funcții de conducere de specialitate juridică, a pus bazele Buletinului Procedurilor de Insolvență, structură pe care a organizat-o și condus-o timp de 11 ani, din 2016 exercitând funcția de director general.