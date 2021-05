"Doamna judecătoare care m-a condamnat în halul ăsta, dar nu cred că ea, săraca, este de vină, cred că I s-a dat plicul, este soția domnului Mihalcea, cel care alături de Camelia Bogdan l-au condamnat pe Dan Voiculescu tot așa, la o sentință astronomică",a afirmat Vanghelie la Realitatea Plus.

De la oameni din presă am aflat că generalul (r) Dumbravă a fost în biroul președintelui Tribunalului București

Fostul edil a mai argumentat că nu înțelege de ce între prejudiciul consemnat în rechzitoriu și cel care i se cere să-l restituie, prin sentință, este o diferență atât de mare.

"Dacă prejudiciul din rechizitoriu este format din 30 de milioane plus 34 de milioane de euro, deci 64 de milioane în total, nu înțeleg de ce plătesc doar 15, să înțeleg că este o concesie din partea clanului Coldea-Dumbravă, au zis de la noi fără număr, dar la 15 milioane ne oprim."

Fostul edil a reluat relatarea legată de presupusa vizită pe care fostul sef al Directiei juridice din SRI, un apropiat al lui Florin Coldea, ar fi făcut-o la tribunalul București.

“Am dat ziua și ora la care Dumitru Dumbravă a fost în biroul președintei Tribunalului București și l-au chemat acolo și pe șeful Secției Penale. Am informația de la oamenii din presă, ei m-au sunat și mi-au spus că dl.Dumbrava este la președintele Tribunalului București.(…) Eu nu am făcut altceva decât să relatez ce am fost informati și informația este 100% reală. De altfel, înțeleg că și în cadrul Tribunalului este o neliniște dacă vor fi chemați să spună de ce a fost domnul Dumbravă acolo. Nu înțeleg în ce calitate s-a dus acolo", a afirmat fostul edil.

În replică, președintele Tribunalui i-a transmis realizatorului emisiuniii, Ionela Arcanu, că persoana indicată de Marian Vanghelie nu a fost nici în biroul său și nici nu a fost în clădirea Tribunalului la orele și zilele indicate de fostul edil.

Vanghelie: Nu am de gând să plec din țară, mă lupt cu ei

Fostul edil a infirmat și scenariul potrivit căruia, la fel ca alți condamnați celebri, ar intenționa să părăsească țara

"Am de-a face cu oameni fără scrupule și rămân aici să mă lupt cu ei până la ultima picătură de sânge. Veți fi uimiți în câte lucrurui sunt implicați acești oameni.

Cred că dacă ați face o sinteză a declarațiilor mele din ultimii 10 ani ați vedea care este miza eliminării mele. Am spus că voi lua toată presa pentru a-I arăta vila de la Monte Carlo a lui Florian Coldea. Mi s-a cerut să fac denunțuri împotriva unor directori din primărie, a lui Geoană, a lui Băsescu, toare numele importante pe care le aveam din telefon. Le-am spus să-mi cheme taxiul și să mă ducă în arest, eu nu fac așa ceva, nu e structura mea. De aia nu mi-e frică, de aia nu plec", a mai afirmat Vanghelie.

Vanghelie: Dan Barna să aibă grijă, el urmează

Fostul edil a încercat să facă o paralelă între cazul său și cel al vicepremierului USR Plus Dan Barna, al cărui nume apare într-un dosar ajuns la DNA, legat de posibile deturnări de fonduri europene.

"Îi transmit domnului Barna că cei care s-au ocupat de mine se ocupă și de dosarul său. Niciodată nu rămâne ultimul singur, întotdeauna urmează cineva. Ei bine, acum urmează domnul Barna." a afirmat Vanghelie. La observația unui invitat în emisiune, senatorul Irineu Darău de la USR Plus, că prin această strategie Marian Vanghelie nu încearcă decât se se agațe de orice element care i-ar putea fi favorabil, fostul edil l-a întrebat, retoric, dacă i se pare corect că Dan Barna "este învinuit de aceleași structuri care l-au pus președinte USR și l-au făcut candidat?".