Cei doi lideri politici au anunțat că scopul acordului este scăderea dependenței UE de gazele naturale din Rusia și va asigura livrarea în statele europene a unei cantități de cel puțin 15 miliarde metri cubi de gaze din SUA până la sfârșitul anului 2022. Pentru a se ajunge peste 8 ani, în 2030, la 50 de milioane de metri cubi de GPL, printr-o cerere constantă de gaze din SUA.

Acordul a fost semnat înainte de conferința de presă comună de vineri de la Bruxelles, între Joe Biden, președintele SUA, și Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene.

„Am semnat un acordul cu SUA pentru a furniza Uniunii Europene cel puțin 15 miliarde de metri cubi de gaze naturale lichefiate în acest an, și cel puțin 50 miliarde metri cubi anual până în 2030. Această cantitate ar însemna o treime din gazele cumpărate anual din Rusia. Și va inlocui gazul rusesc ce ajunge azi in Europa. Suntem pe calea de a inlocui gazul rusesc cu cel american. (...) Le transmit cetățenilor americani cât de recunoascatoare este Europa pentru a asigura independenta energetică față de Rusia. Prin investitiile in energie regenerabila si inclusiv prin livrarea de GPL”, a declarat von der Leyen.

„Putin a dat timpul inapoi într-un alt secol. Parteneriatul transatlantic este mai solid ca niciodată, acest război este un eșec, o pierdere strategică pentru Rusia și Vladimir Putin. Sancțiunile noastre îl aduc la limita răbdării. Sancțiunile la care lucrăm aici vor reduce finanțările regimului lui Putin. Acționăm împreună, suntem puternici! (...)

Continuăm să mergem mai departe (…) pentru rezolvarea unor probleme fără precedent. Lumea are o provocare fără precedent, tocmai de aceea este important să ne unim și să ne axăm pe refugiați, peste 3 milioane au plecat din Ucraina, jumătate sunt copii”, a declarat șefa CE la Bruxelles alături de președintele american Joe Biden.



„Vom continua să ajutăm Ucraina cu masuri umanitare de asistență și o vom face alături de SUA. Peste 3,5 de milioane de oameni au părăsit Ucraina, mobilizăm forțe masive de sprijin pentru cei care au fost forțați sa părăsească Ucraina: 3 milioane de euro pentru Ucraina, sprijinul pentru refugiați”, a mai anunțat Ursula von der Leyen.

Șefa Comsiei Europene a enunțat și noi măsuri în domeniul digitalizării: „Am ajuns la un acord de principiu pentru un acord între SUA și UE privind transferul de date în domeniul digital”.