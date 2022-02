Pentru prima oară în istorie, UE va finanța achiziția și livrarea de arme pentru Ucraina în fața agresiunii, a anunțat Ursula von der Leyen, într-o conferință de presă duminică. SDe asemenea, spațiul aerian al UE va fi închis pentru Rusia, a mai spus șefa CE.

„Pentru prima dată, UE va finanța achiziția și livrarea de arme și echipamente către o țară atacată. De asemenea, ne întărim sancțiunile împotriva Kremlinului șiș colaboratorilor săi, regimul Lukașenko.

Inchidem tot spațiul aerian pentru Rusia, aeronavele nu mai pot ateriza, decola de pe teritoriul Uniunii Europene. Spațiul aerian va fi inchis pentru toate avioanele, deținute sau controlate de ruși, Să fiu foarte clară: Spațiul aerian va fi nchis pentru tori, inclusiv pentru avioanele private ale oligarhilor.

Vom interzice Sputnik și Russia Today în toată Uniunea Europeană pentru a stopa dezinformarea toxică a Rusiei în UE.

Vom ținti alt agresor al acestui război - regimul Lukașenko, complice în agresiunea Rusiei, cu un nou pachet de sancțiuni, ce se aplică exporturilor”, a anunțat von der Leyen.

Ursula von der Leyen a reiterat că Vladimir Putin este ”agresorul” Ucrainei și a amintit de excluderea din SWIFT.

Sâmbătă, UE a luat alte măsuri istorice, împreună cu SUA, Canada și Marea Britanie: a exclus băncile ruse din SWIFT și a înghețat rezervele valutare al Băncii Centrale Ruse.

Decizia de duminică, anunțată de șefa CE, a fost luată după ce 18 state europene anunțaseră această decizie, ca o formă de sancționare a Moscovei pentru invazia din Ucraina.

Măsura închiderii spațiului aerian al UE pentru Rusia implică interzicerea tuturor aeronavelor civile și militare care zboară dinspre Rusia sau care aparțin unei companii rusești.

