"Ne asteptam ca vremea sa intre in normal, sa spunem asa, pentru ca astazi avem temperaturi de 29 pana la 30 de grade in partea de sud a tarii. Vorbim de vreme anormal de calda.

De maine (luni - n.r.), maxime de la 10 la 16-17 grade, destul de normale pentru aceasta perioada, insa ne imbracam gros dimineata pentru ca minimele in urmatoarele zile vor scadea in toata tara sub 5 grade, iar in jumatatea de nord vor fi si temperaturi negative.

Pe masura ce ne apropiem de finalul saptamanii, temperaturile cresc, iar vineri ne asteptam sa avem iar maxima de 25-26 de grade. Cu putin noroc, weekendul care vine ar putea fi unul bun, dar pe langa caldura putem avea si reprize de ploaie", a declarat, la Realitatea PLUS, specialistul ANM Robert Manta.