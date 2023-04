Totodată, s-au înregistrat efecte în 8 localități din 11 județe (BC, BT, BR, BV, CT, DB, HR, IS, MH, NT și VS), unde se intervine/s-a intervenit pentru deblocarea a 69 autovehicule derapate/imobilizate/blocate pe calea de rulare cu 138 persoane, evacuarea apei din 1 beci, precum și pentru degajarea unor elemente de construcție de la 1 imobil și a 24 copaci, fiind avariate 19 autoturisme.

Din cauza zăpezii, 1 drum național (DN 15D/NT) și 10 drumuri județene sunt blocate (DJ 119A /BC, DJ 157A/NT, DJ 119A/BC, DJ 157H/NT, DJ 207/NT, DJ 207D/NT, DJ 159/NT, DJ 155G/NT, DJ 155I/NT și DJ 157/NT).

Din punct de vedere al traficului rutier, circulația se desfășoară în condiții de iarnă în județele Bacău, Neamț, Suceava și Vaslui, unde se intervine cu materiale antiderapante.

Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică s-au înregistrat avarii în 28 localități din 2 județe (BC și HR), însumând un număr de aprox. 3.049 consumatori finali nealimentați. La momentul raportării se intervine pentru remedierea situațiilor semnalate.

La acest moment se intervine la nivelul județelor Neamț și Vaslui pentru deblocarea a 13 autovehicule cu 31 de persoane.

Reamintim faptul că la nivel central și local s-au dispus următoarele măsuri :

monitorizarea și coordonarea situației operative prin structurile de specialitate;

realizarea manevrei de forțe și mijloace la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență prin suplimentarea în județele BT și IS cu 9 ATPVM (4 în BT și 5 în IS) și 8 ȘENILATE (4 în BT și 4 în IS) din județele BC, BN, BZ, CV, GL, HR, MS, SV și VN.