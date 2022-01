În context, Comisia Europeană, executivul UE, a făcut un apel la reţinere adresat tuturor părţilor. "Violenţa trebuie să înceteze. Cerem reţinere tuturor părţilor şi o soluţionare paşnică a situaţiei. Evident, UE este pregătită şi dispusă să sprijine un dialog în ţară", a declarat un purtător de cuvânt al UE, relatează Agerpres, care citează Reuters.



Şeful diplomaţiei europene, Josep Borrell, a afirmat că prezenţa trupelor străine în Kazahstan trebuie să fie privită cu prudenţă.

Pe de altă parte, Kazahstanul a anunţat joi că a suspendat temporar intrarea cetăţenilor străini, potrivit ambasadei kazahe în Uzbekistan, citată de agenţia de presă RIA.



Agenţia de presă rusă TASS a citat Ministerul Sănătăţii kazah potrivit căruia în timpul protestelor din Kazahstan, intrate deja în a treia zi, au fost răniţi peste 1.000 de oameni, dintre care 400 sunt spitalizaţi.



Postul public de televiziune din Kazahstan a relatat că 12 poliţişti au murit în timpul ciocnirilor cu manifestanţii la Almatî. Inițial se vorbea despre doar 8 decese din rândul forțelor de rodine.

#Kazakhstan

This is how the airport of Almaty now looks, which was seized by the protesters. Passengers being evacuated, local media reported pic.twitter.com/qEfWVJsI7K