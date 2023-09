Primarul susține că, după ce au fost atrase fonduri europene pentru renovare, a fost nevoie de consolidări. Acum, instituțiile din zonă au devenit unități de învățământ peste noapte.

Potrivit declaratiilor Ligiei Deca, elevii din 600 de scoli vor fi mutati din cauza situatiei exceptionale din tara, numarul unitatilor de invatamant in aceasta situatie inregistrand o crestere abrupta de la 190 la 600. In cazul Scolii Gimnaziale si Liceului Teoretic Azuga, aproximativ 450 de elevi nu vor putea sa inceapa anul scolar din 11 septembrie la sediul scolii, ci vor fi relocati la trei locatii diferite, respectiv la sediul Primariei, la pensiuni ce apartin unor profesori, la Ocolul Silvic si la Liceul Kalinderu din Busteni. Primarul orasului Azuga, Ciprian George Barbu, a declarat pentru site-ul Edupedu.ro ca aceasta solutie a fost adoptata din cauza intarzierilor in lucrarile de reabilitare, acestea urmand sa fie finalizate in octombrie.

Romanii din diaspora, sufocati de chirii exorbitante. Câți își mai permit să trăiască visul european

Angajații primăriei au fost scoși din birouri și puși să care bănci, scaune și table pentru ca elevii să poată învăța. Nici primarul nu a scăpat și a rămas fără birou.

Elevii de liceu vor învăța la o instituție de învățământ din Bușteni și vor fi transportați cu autocarele puse la dispoziție de către primăria din Azuga. Părinții nu sunt însă încântați de idee.

Primarul speră ca cel puțin o parte dintre copii sa revină măcar în școala generală, în aproximativ o lună.

Polițiștii ies din nou în stradă! Protest uriaș în fața sediului MAI din Capitală - Principalele revendicări

Liceul Teoretic Azuga are și clase primare și gimnaziu, iar elevii din aceste clase învățau într-o clădire separată. Toate sunt încă în reabilitare. De aceea, trei clase primare vor învăța în Primărie: o clasă de 15-21 de elevi, chiar în biroul Primarului, alte două clase în sala de Consiliu și sala Registraturii.

“Sala de Consiliu este la un demisol. La parter, cum se intră imediat în primărie vor fi două spații cu intrare separată, iar pauzele le pot face cu acces pe scări. Au o curte interioară ce o să le-o punem la dispoziție, dacă vor să iasă puțin la aer. Un părculeț pe vizavi de primărie, dar bineînțeles însoțiți de doamna educatoare. Nu va afecta în niciun fel activitatea primăriei, am amenajat în așa fel încât să nu se intersecteze, poate doar dimineața la ora 8 când vin copiii la ore. Cum intri în clădirea Primăriei, în dreapta vor fi clasele amenajate, registratura, în stânga, adică nu se vor intersecta”, spune edilul orașului Azuga.

O parte dintre elevi vor învăța la Ocolul Silvic, iar restul, cei mai mari, la două pensiuni care aparțin unor profesori, și care le folosesc de obicei pentru tabere: “Elevii de la clasele V-XII vor învăța la liceul Kalinderu din Bușteni, avem 3 autocare cu care vor fi transportați 168 de elevi, care vor învăța tot dimineața”.

Între Azuga și Bușteni este o distanță de 6.7 km ce poate fi parcursă în 10-15 minute cu mașina.

Percheziții de amploare la o grupare suspectă de trafic de arme în România! Peste 20 de persoane urmează să fie duse la audieri - Anchetă uriașă