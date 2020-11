Un vaccin antigripal, precum și un produs similar Polidinului, în dezvoltare la Institutul Cantacuzino

“Echipa de producţie a vaccinului gripal desfăşoară în prezent mai multe activităţi. Astfel, s-au efectuat testele de producţie reală a vaccinului pe loturi de ouă embrionate, ceea ce a permis atât adaptarea protocoalelor de lucru, mentenanţa, recalibrarea echipamentelor, cât şi identificarea problemelor şi soluţiilor de remediere a acestora. În acelaşi timp, Departamentul de Cercetare-Dezvoltare lucrează la obţinerea unui produs modern prin optimizarea procesului de producţie şi implicit îmbunătăţirea siguranţei şi eficienţei vaccinale astfel încât să poată fi produs vaccinul gripal trivalent în condiţii de siguranţă”, a explicat comandantul Institutului “Cantacuzino”, citat de News.ro

Întrebat când ar urma să fie gata vaccinul antigripal, Florin Oancea a răspuns: “Desfăşurăm activitatea de cercetare-dezvoltare să vedem ce nu a funcţionat cu vaccinul gripal. Ştim că în 2011-2013 au fost probleme cu acest vaccin, atât ţinând de produsul în sine, cât şi de aria de producţie. Ce încercăm acum este să avem un produs sigur, deja prima testare făcută la sfârşitul primăverii, începutul verii ne-a dat rezultate îmbucurătoare şi sper ca la sfârşitul acestui an să avem un produs sigur şi să reuşim să raportăm că avem un produs pe care să îl transferăm tehnologic într-o altă arie. Produsul este marea problemă a acestui vaccin gripal. El nu a mai fost pus pe piaţă nu neapărat din cauza ariei de producţie, care, într-adevăr, nu a corespuns normelor GMP, dar şi produsului în sine. Trebuie să ne gândim că tehnologia a avansat, avem metode de identificare a problemelor şi acum ştim ce avem de făcut. Dar vom avea posibilitatea să avem o arie nouă şi la anul putem să ieşim pe piaţă cu vaccinul gripal”.

El a spus că perioada de testare a vaccinului antigripal se va încheia în câteva luni, iar dacă lucrurile merg bine vaccinul gripal ar putea fi scos pe piaţă anul viitor: “Depinde de testările de acum, dacă avem produsul şi vom putea spune că avem un vaccin gripal sigur, atunci vom putea face transferul tehnologic oriunde, dar important e să finalizăm cu bine aceste testări. Lucrăm în condiţii de miniproducţie în acest moment. Dacă la sfârşitul lunii decembrie, începutul lunii ianuarie când finalizăm aceste teste, vom avea un vaccin gripal în fiolă sigur, probabil că la anul vom reuşi să ieşim pe piaţă”.



Pe de altă parte, spune Oancea, până la sfârşitul acestui an va fi scos pe piață produsul Orostim, un supliment alimentar, institutul având în plan și relansarea Polidinului, tot ca supliment alimentar, care ar putea fi disponibil într-an sau doi: “Polidinul este cel mai cunoscut produs farmaceutic românesc. De la preluarea Instititului de către Ministerul Apărării Naţionale am primit foarte multe semnale prin care ni se cere să reluăm producţia, motiv pentru care la nivelul Institutului s-a analizat posibilitatea producerii polidinului respectând standardele europene şi am ajuns la concluzia că acesta nu mai poate fi produs în vechile condiţii. Acesta a fost şi motivul pentru ca în 2011 a fost suspendată licenţa de producţia a Polidinului. Astfel, Departamentul de Cercetare a trecut la lucru şi în acest moment printr-un proiect avem în studiu şi sperăm să dezvoltăm un produs imunomodulator Polidin. Acesta va fi tot un supliment alimentar şi va putea fi utilizat în profilaxia şi terapia infecţiilor respiratorii, uro-genitale sau în pregătirile preoperatorii”, a mai spus Oancea.