Printre cei care au sosit să-și ia rămas-bun s-au aflat și Dan Puric, Vasile Șeicaru.

Fiica lui Victor Socaciu, Ana-Maria, a anunțat deja că „cei care vor să-i aducă un ultim omagiu celui care a fost Omul Bun al muzicii folk, sunt așteptați mâine (marți, 28 decembrie), de la ora 10.00 în foaierul Sălii Palatului”, într-o postare pe Facebook, la scurt timp după vestea neagră a morții cunoscutului cântăreț.

Anunțul morții lui Victor Socaciu a fost făcut tot de fiica sa.

„O inimă mare a încetat să mai bată. Un suflet nobil s-a ridicat la cer. Anunțăm cu nemărginită durere stingerea din viață a celui care a fost soț, tată, bunic, un artist de geniu și un simbol al dragostei de neam: Victor Socaciu. Dumnezeu să-l primească în Împărația Sa alături de cei drepţi!”, a scris Ana-Maria Socaciu, luni, pe Facebook.

Victor Socaciu, muzician, compozitor, cântăreţ, chitarist, realizator şi prezentator TV, dar şi politician şi apoi diplomat, s-a stins din viaţă într-un spital din Bucureşti, luni, 27 decembrie, la spital, după o îndelungată suferință. Artistul era internat de aproape o lună.

Victor Socaciu a fost internat în spital și la începutul lunii septembrie a acestui an.

Cunoscutul cântăreț de muzică folk a fost realizator de emisiuni de televiziune, fost parlamentar și fost diplomat.

Victor Socaciu s-a născut pe 14 ianuarie 1953, la Braşov.

A început să cânte cu grupul Zodiac, când se afla încă în şcoală. Primul concert susţinut cu trupa a avut loc în 1970. După cum mărturisea chiar Victor Socaciu, începuse chiar din liceu să compună diverse melodii, iar „atracția mea față de folk a început în 1972, când l-am auzit cântând la radio pe Mircea Florian. El a fost cel care mi-a atras atenția asupra folk-ului autohton”.

Victor Socaciu a fost coleg de clasă cu Dumitru Prunariu, la Liceul de Matematică-Fizică nr.1 (Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil” din Brașov), mărturisea acesta pe blogul său.

„Când eram în liceu, scrisesem un cântec care se numea „Frizerul“. Asta ca reacție la faptul că directorul scolii, de câte ori făceam un pocinog, ne tundea pe toți. Asta era masura disciplinară pe care o lua. Și eu am scris atunci cântecul „Frizerul“ şi, bineînteles că am devenit figura centrală a liceului, fiindcă era chiar un act de curaj să protestezi pe vremea aceea, şi mai ales, să dai în director şi să-l iei la misto. Ori folk-ul era tocmai reacția la tot ce se întămpla în jur, la bine şi mai ales la rău. Și mi se potrivea ca o mănuşă genul asta. Și am scris cântece care circulau în mediul universitar braşovean”, mai povestea Victor Socaciu.

A urmat cursuri de chitară clasică la Şcoala populară de artă, iar în 1978, a absolvit Facultatea de Electromecanică.

În 1974, a debutat în Cenaclul Flacăra, iar anul următor, la radio, cu piesa „Nălucile amintirilor”, apoi, în 1976, la televiziune, cu „Oltule”. Debutul discografic a venit în 1981 - „Roata”. Acestuia i-au urmat 12 albume şi compilaţii.

A compus muzică pentru spectacole de teatru, la Braşov şi Târgu Mureş, iar din 1991, a pus bazele concursului folk „Om Bun”. A participat în mai multe rânduri la festivalul de la Mamaia şi a susţinut turnee în URSS, China, Germania, dar şi SUA şi Anglia.

În perioada 1997 - 1999, a realizat şi produs emisiuni la TVR şi Naţional TV. A fost deputat în Parlamentul României, în legislatura 2008 - 2012, ales pe listele Alianţei Politice Partidul Social Democrat - Partidul Conservator.

Premiul de onoare pentru întreaga activitate în slujba cântecului românesc oferit de Ministerul Culturii i-a revenit în 2002. Preşedintele României Ion Iliescu i-a conferit lui Victor Socaciu, pe 10 decembrie 2004, Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, „pentru contribuţiile deosebite în activitatea artistică şi culturală din ţara noastră, pentru promovarea civilizaţiei şi istoriei româneşti”.

Victor Socaciu a compus actualul imn al echipei FC Argeş.

Viața lui artistului a fost un lung șir de drame, iar în urmă cu mai bine de 10 ani, a fost la un pas de moarte.