Saharat Sawangjaeng, cunoscut şi sub numele de Seong Jimin, a fost prins săptămâna trecută într-un apartament din Bangkok. Poliţia, care îl căuta de trei luni pe tânărul de 25 de ani, a declarat că „nu a mai rămas nimic din faţa lui iniţială", relatează BBC, preluat de HotNews.ro.

Agenţii de poliție au reușit să dea de urma lui mergând, practic, pe firul rețelei de distribuţie de ecstasy către alţi vânzători şi cumpărători din Bangkok.

Martorii l-au descris poliţiei ca fiind un „bărbat coreean chipeş". De asemenea, acesta îşi schimbase numele cu unul coreean.

