Totul s-a petrecut la Westminster Hall din Londra, unde a fost adus cortegiul reginei ca oamenii să îi aducă un ultim omagiu.

În imaginile surprinse se vede cum soldatul care păzea sicriul începe să se clatine, după care acesta cade la pământ.

În urma incidentului, transmisiunea în direct a fost oprită câteva minute până când soldatul a primit primul ajutor.

#BREAKING: Royal guard standing at the Queen's coffin in Westminster Hall has collapsed. #BreakingNews

