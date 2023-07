Un român a furat

Un roman a păcălit până și autoritățile de dincolo de ocean! Compatriotul nostru, in varsta de 33 de ani a admis in fata judecatorului federal al Tribunalului din San Diego (California) ca a pus la cale o schemă de fraudă ăn valoare de peste 5 milioane de dolari in pretatiile de asigurari de somaj destinate ajutorarii angajatilor afectati de pandemie.