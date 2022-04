BAT România a avut o contribuție totală de circa 11 miliarde de lei la bugetul de stat, o creștere de 10% față de anul 2020.



`Ne bucurăm că BAT rămâne nu doar cel mai mare contribuabil ci, mai mult, în 2021 am crescut această contribuție cu circa 1,25 miliarde de lei față de anul precedent. Continuăm investițiile în România și demersul nostru de a construi un viitor mai bun. Acest lucru este posibil într-un cadru fiscal echilibrat și predictibil, care poate asigura venituri sustenabile pentru bugetul de stat și predictibilitate pentru industrie și consumatori”, a declarat Fred Monteiro, Directorul Ariei Europa centrală și de sud, BAT.



BAT este cel mai mare jucător pe piața românească a tutunului, cu o cotă de piață de peste 50%, și unul dintre cei mai importanți investitori, iar taxele plătite către bugetul de stat au crescut de la an la an.



De asemenea, compania investește anual circa 1 milion de euro în arta și cultura din România, susținând unele dintre cele mai mari festivaluri de muzică și evenimente culturale.