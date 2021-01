Un primar din București vrea MAJORAREA taxei anuale de parcare. Care este motivul

„Mulți cer politici tolerante față de mașinile abandonate pe spațiul public sau parcate aiurea, inclusiv pe spațiul verde. Pe principiul, "mai întâi să facem parcări". Sunt de acord cu ideea să facem parcări, dar la cca. 12 euro/an locul de parcare, nu o să avem niciodată bani pentru parcări pe verticală sau smartparking. Iar la orizontală nu mai este șpațiu. Doar dacă luăm din spațiul verde, ceea ce nu vrem!

Consiliul General al Municipiului trebuie să facă ceea ce este corect, să nu mai continue populismul ultimilor 30 de ani si să adopte o taxă de parcare care să ne permită să construim parcări!

Ceea ce putem face fără bani mulți si repede este să eliberăm spațiul public de mașinile abandonate acolo, și vom face asta. Apoi, trebuie să avem politici de toleranță zero față de nepăsare/nesimțire. Nu sunt adeptul politicilor de toleranță zero în orice context, dar atunci când parchezi cu bună știință pe noroi, îl duci pe trotuar, stradă și in plămânii noștri, atunci plătești!

In Tokyo (si in Londra, dar nu știu sigur), nu-ți poți cumpăra mașină dacă nu faci dovada locului de parcare. Trebuie să investim in transportul in comun și in cel alternativ, altfel vom continua să suferim”, scrie Ciprian Ciucu pe contul său de Facebook.