Podul era construit peste râul Gange în districtul Bhagalpur din statul Bihar din estul Indiei, relatează Reuters, citând partenerul său media ANI, potrivit HotNews.ro.

Construcția era programată să fie finalizată în 2019, dar s-a confruntat cu mai multe întârzieri, inclusiv cele cauzate de o prăbușire anterioară pe 30 aprilie a anului trecut, din cauza vântului puternic și a ploii.

"A fost o agitație masivă aici, s-a simțit ca și cum ar fi fost o explozie. Mai târziu am aflat că podul s-a prăbușit", a declarat Rakesh Kumar, un rezident local, pentru ANI.

