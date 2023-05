Luna incepe ziua in Sagetatorul cel impulsiv, in compania misticului Neptun si optimistului Jupiter. Asa ca s-ar putea sa avem cateva idei nerealiste. Luna intra apoi in Capricornul pragmatic si i se opune lui Venus cea cocheta si putem realiza ca ceea ce se simte confortabil nu este neaparat ceea ce are cel mai elegant aspect. Eficienta si frumusetea isi au locul lor, asa ca va trebui sa gasim echilibrul.