Un nou dosar penal pentru George Simion, protestatarul-șef din Piața Victoriei

Surse din Politie au declarat pentru Realitatea PLUS ca pe numele acestuia s-a deschis un nou dosar penal pentru infractiunea de conducere pe drumurile publice cu permisul suspendat.

Potrivit surselor citate, liderul AUR ar fi fost descoperit de oamenii legii in cursul diminetii de astazi, mai exact in in jurul orei 5:00, la volanul masinii sale, desi avea permisul suspendat, asa ca pe numele sau s-a deschis un nou dosar penal.

Potrivit adevarul.ro, luni noaptea, George Simion a fost oprit de politie la miezul noptii si pus sa sufle in fiola pentru a se depista dacă a consumat bauturi alcoolice. Acesta a fost pus, de asemenea, sa faca testul antidrog, ambele rezultate iesind negative.

Vă reamintim că, în ceea ce privește scandalul cu plăcuțele de înmatriculare schimbate în cazul autocarului aflat în Piața Victoriei, cu care se pare ca au fost aduși protestatarii, în cauză s-a deschis un dosar penal pentru punere în circulație a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare și deplasarea acestuia pe drumurile publice.