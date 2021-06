Prins la furat de polițist, tânărul ar fi ajuns victimă a torturii, acuză procurorii. Polițistul l-ar fi bătut în mod nejustificat, după care l-ar fi băgat în portbagaj și l-ar fi dus la secție.

„A oprit un polițist, m-a chemat la el. A rupt o bâtă, apoi a început să mă bată acolo, în pădure. I-am spus că nu sunt hoț, că am venit în pădure să iau lemne, că n-am cu ce face focul, că am copila mică. Am venit să adun uscături, nu să tai copaci. Mi-a zis să nu mai scot niciun cuvânt. M-a bătut, apoi m-a băgat în portbagaj. (...) M-a amenințat cu pistolul, că mă omoară, că mă împușcă și că mă aruncă din mașină, apoi m-a dus la secție, la postul din Orlat. A mai bătut un alt om în pădure, dar pe el l-a lăsat acolo zăcând”, povestește tânărul despre ce s-a întâmplat în ianuarie.

Tot el susține că polițistul l-a fi obligat să bea cincizeci de căni cu apă și că l-a bătut cu o bâtă de baseball, potrivit Ora de Sibiu.

În ciuda acuzațiilor grave, procurorii din Sibiu nu au luat nicio măsură preventivă în cazul polițistului, care este cercetat în libertate.