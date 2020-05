Un nou bilanț coronavirus în România - Cel mai mic număr de cazuri din ultimele 2 săptămâni

167 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore. Este cel mai mic numar de cazuri inregistrat din 2 mai.

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 167 de noi cazuri de îmbolnăvire.

La ATI, în acest moment, sunt internați 205 de pacienți.

Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 13.055 de persoane. Alte 15.854 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 310.407 de teste.

Până astăzi, 17 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 16.871 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 9.890 au fost declarate vindecate și externate.

Autoritatile din tara noastra publica un nou bilant al imbolnavirilor de coronavirus, din ultimele 24 de ore. In primele zile de la iesirea din starea de urgenta si relaxarea masurilor, statisticile au ramas deocamdata la fel. Numarul imbolnavirilor creste zilnic, insa numarul cazurilor vindecate este mai mare.

Mai multe incidente au avut loc in ultimele 24 de ore: terasele dintr-un parc din Bucuresti au pus muzica si au servit clientii, in exterior, lucru care a dat nastere unor aglomeratii mari, fara respectarea distantarii sociale. Autoritatile locale din Capitala iau in considerare chiar si inchiderea parcurilor pe timpul noptii, pentru ca localurile sa nu mai poata organiza asemenea adunari.