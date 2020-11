Un jurnalist de la Radio Europa Liberă a fost ucis în Afganistan

Dayee avea doar de 33 de ani, avea o fetiță și lucra pentru departamentul EL Radio Free Afghanistan, cunoscut pe plan local ca Radio Azadi. Autoritățile afgane au precizat că bomba a fost atașată de vehiculul său.

Purtătorul de cuvânt al talibanilor, Zabiullah Mujahid, nu a confirmat, dar nici nu a infirmat implicarea acestora în atac, precizând că ”militanții vor investiga cazul”.

Atacul a fost condamnat ferm de președinția afgană, ONU și mai multe guverne occidentale.

”Suntem șocați și întristați să-l pierdem pe Mohammad Ilyas Dayee, un coleg curajos și devotat, care nu a precupețit niciodată nici un efort ca să poată relata din provincia lui natală, Helmand”, a declarat Daisy Sindelar, Președinta interimară a postului de radio.

Diplomatul american cu rangul cel mai înalt de la Kabul, Ross Wilson, a condamnat și el ferm uciderea jurnalistului.

”Este încă un atac împotriva libertății presei. Aceste atacuri împotriva jurnaliștilor trebuie să înceteze imediat”, a scris Wilson pe Twitter.

