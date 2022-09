Claudiu Rujoi, fostul edil al comunei Husnicioara, a fost găsit împușcat după ce sora sa a alertat un vecin. Femeia era îngrijorată că nu știa nimic, de zile bune, de fratele său. Vecinii spun că suferința din dragoste l-ar fi împins la acest gest extrem. Pe pagina de socializare a acestuia, bărbatul distribuia, în mod frecvent, fotografii cu cei doi copii ai săi: o fetiță din prima căsătorie și un băiețel, din cea de-a doua căsătorie.

"S-a despărțit de soție. Cred că a căzut în depresie. Acum trei săptămâni, ne-am văzut la un chef. Are doi copii: din prima căsătorie - o fetiță, din a doua - un băiețel. De două zile, nu a mai dat niciun semn de viață. În seara aceasta, a sunat sora lui, pentru că nu a dat de el și a trimis un vecin acasă la el - acesta l-a găsit împușcat. S-a împușcat singur. Eu nu intrai în casă. Băieții, care îl văzură, spun că nu poate fi recunoscut la față. S-a împușcat cu arma de vânătoare. A fost primar, provenea dintr-o familie bună. El a fost primar un mandat, iar tatăl lui a fost primar câteva mandate. Are 43 de ani. Am înțeles că ar fi discutat, duminică - luni, cu cea de-a doua soție. Am trimis pe cineva după ea, să vină, acum, aici. A picat în depresie, era și orgolios - nici părinților nu le-a spus că suferă după cea de-a doua soție. Părinții lui sunt moșii mei.", povestește, cu mâhnire, un apropiat al familiei fostului edil, citat de actualmehedinti.ro.

"Ce putem zice? Cine se aștepta la așa ceva? Am rămas surprins. El a fost primar. Un om de nota 20! Păcat de el! Era de vârsta fiicei mele. S-a despărțit de nevastă și de asta a recurs la acest gest. A mai fost căsătorit, iar din prima căsătorie, avea o fetiță. Din cea de-a doua căsătorie, avea un băiețel. Cea de-a doua soție a plecat de acasă de prin luna iulie. Am înțeles că l-ar fi părăsit pentru altul. Putea să țină și 100 de femei, dar nu trebuia să se sinucidă. Băiețelul are 2 - 3 ani, iar fetița - vreo 10 ani. Nu avea datorii, nu era violent. Era respectuos, cumsecade. Își dorea să candideze, din nou, la primărie. Păcat de el! Nu pot să cred că s-a întâmplat o asemenea tragedie.", povestește alt localnic.