„Imaginile mi se par revoltătoare, în primul rând pentru că cei care organizează genul acesta de activităţi nu au minimă empatie să înţeleagă că sunt mulţi cetăţeni care pot suferi din cauza lor. Regulile respective nu sunt îndreptate împotriva comercianţilor, ele sunt, de fapt, nişte măsuri menite să asigure protejarea sănătăţii şi vieţii oamenilor şi cred că toţi suntem datori să respectăm regulile astea tocmai pentru că ne pasă de ceilalţi. În momentul în care vezi astfel de scene şi ştii că sunt foarte mulţi bucureşteni care le respectă şi poate nu le e uşor să o facă, atunci evident că mi se pare revoltător”, a declarat Alin Stoica, marţi seară.

"Poliţia face, însă ce ne-au explicat este că foarte multe dintre terase sau dintre comercianţi îşi fac un calcul... că încasările de la o singură masă le ajung să plătească amenda pe care poliţia o dă. Nu cred că ar trebui amenzi mai mari, cred că ar trebui să fie şi alte sancţiuni”, a adăugat Alin Stoica.

Marcel Vela se apără și spune că terasa nu are acoperiș.

„Această terasă nu avea acoperiș. E acoperișul rabatat, deci nu are acoperiș. E foarte logic ce vă explic și puteți verifica. Nu vreau să intru pe detalii tehnice. Am intrat acolo, spațiul era deschis, am respectat regula la masă, fiind 5 în loc de 6, am respectat inclusiv scaunele, am lăsat un loc între noi așa cum era marcat, la masa de lângă era liber”, a spus Marcel Vela.