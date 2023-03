Potrivit presei din Spania, tragedia s-a produs marţi după-amiază, între Oviedo și Siero la La Corredoira. Ambulanţa a fost sesizată în jurul orei 5 după-amiază, iar medicii care au sosit la faţa locului nu au mai putut face nimic. În acest caz, s-a deschis o anchetă pentru a se afla cu exactitate cauzele tragediei.

CFR Cluj l-a transferat pe Pelayo în 2017, însă nu a reuşit să convingă în tricoul campioanei României. Pelayo Novo a jucat în Spania 206 partide şi a reuşit să marcheze de 26 de ori. Cea mai mare parte a carierei sale şi-a petrecut-o la Oviedo, acolo unde a jucat 94 de meciuri şi a dat 14 goluri.

S-a lăsat de fotbal în 2018, din cauza unui accident cumplit. Fostul fotbalist se afla într-un scaun cu rotile, după ce a suferit un grav accident care i-a afectat măduva spinării. În 2018, acesta a căzut de la etajul 3 al unui bloc.

„Lovitura a fost atât de puternică, am căzut de la o înălțime mare, astfel că nu am fost conștient în acele momente. Îmi amintesc doar că m-am trezit de-abia la spitalul din Zaragoza. Am renăscut în clinica Lozano Blesa. Viața mea a început de atunci.

E complicat să accept, dar există viață și după acest accident. Trebuie să pun în balanță ceea ce s-a întâmplat, pe asta mă concentrez. E adevărat că m-am simțit nostalgic, dar sunt foarte mulțumit cu cariera mea, cu toate lucrurile pe care le-am realizat”, spunea Novo, în 2018.

Fostul fotbalist nu a stat departe de sport și s-a apucat de tenis în scaun cu rotile.