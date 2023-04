Elevul ”a ţâşnit din scaun, şi-a aruncat ghiozdanul, a fugit în partea din faţă a autobuzului, a preluat volanul şi a reuşit să oprească autobuzul în mijlocul drumului”, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, Robert Livernois, însărcinatul cu şcolile publice din statul Michigan, relatează HotNews.ro.

Şoferiţa autobuzului, care aducea, miercuri, acasă aproximativ 60 de elevi de la un colegiu din oraşul Warren, la nord de Detroit, şi-a pierdut în mod brusc cunoştinţă la volan.

Într-o înregistrare video difuzată de către autorităţi, şoferiţa poate fi văzută simţindu-se rău şi leşinând, iar apoi un elev preluând controlul autobuzului, apăsând pe frână şi reuşind să oprească vehiculul, în pofida panicii şi ţipetelor copiilor îngroziţi.

El a strigat la colegii săi de clasă ”să sune imediat” salvatorii. Femeia a fost spitalizată şi se afla acum într-o stare stabilă, potrivit CNN.

