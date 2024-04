Scandalul a început în 2019, când Monica Gutău a plecat de la Agenția Națională pentru Achiziții Publice, din cadrul Ministerului de finanțe, la Consiliul județean Vâlcea, la direcția generală Programe și Relații Externe.

Transferul s-ar fi făcut dintr-un post de expert superior, pe cel de consilier superior. La doar câteva luni de la transfer, în plină criză provocată de pandemia de coronavirus, CJ Vâlcea a organizat un concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei de şef Serviciu Elaborare şi Implementare Proiecte, iar singurul candidat care s-a prezentat a fost Monica Gutău. Un serviciu pe care de fapt îl şi conducea deja. Prin urmare, concursul în sine nu reprezenta decât o formalitate.



După apariția informațiilor în presa locală, Mircia Gutău a ieșit la atac.



„Monica Gutău, cea care a candidat pentru ocuparea acestui post – fiind de altfel singura care s-a înscris la procesul de selecție, are un CV remarcabil, cu specializări şi certificări dintre cele mai înalte, cu o experiență de 12 ani în domeniul de activitate...faptul că este, în același timp, nora mea, înseamnă că i se anulează orice drept de a ocupa o poziție pe măsura calificărilor obținute? Întâmplarea că poartă numele de Gutău înseamnă că nu are voie să performeze în domeniul pentru care s-a pregătit ani la rând, cu eforturi și perseverență?”, a declarat Mircia Gutău, edilul din Râmnicu Vâlcea.



După apariția acestui scandal, presa locală semnala, că Monica Gutău și-a completat fals declarațiile sale de avere din 2014 și 2017. Din albele documente reieșea că femeia nu deținea terenuri, case, apartamente, mașină, bijuterii, nu avea datorii sau active financiare și nu a împrumutat pe nimeni și nici cadouri gratuite nu a primit. În plus, din documente reieșea că Monica Gutău nu era căsătorită, deși documentele socrului său o contraziceau.





Sigurul lucru menționat în documentele femeii era venitul obținut din indemnizația de creștere a copiilor și alocația acestora. Asta deși Vlad Gutău era acționar în mai multe firme și ar fi trebuit să fie menționat la rubrica „venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie”.



Abia în declarația de avere din 2021, apare un teren intravilan în Râmnicu Vâlcea, o casă, și două sume de bani donate de familii pentru construirea undei case. Tot aici apar în sfârșit și salariile celor doi soți.



Scandalul nu se oprește aici. În 2022 CJ a mai ridicat-o în funcție o dată pe Monica Gutău. Deși Guvernul a decis în iunie că se suspendă angajările la stat începând cu 1 iulie, acestea au continuat nestingherite în sistemul public, iar în unele instituții, finalul lunii iunie a fost folosit pentru manevrarea unor proceduri pentru organizarea unor așa zise „concursuri”, care erau de fapt cu dedicație.



Așa s-a întâmplat și la Consiliul Județean Vâlcea, potrivit presei locale. Aici s-a anunțat pentru luna iulie trei concursuri, iar pentru iunie un concurs. Acesta din urmă era pentru direcția Generală de Programe și Relații Externe, cea care se ocupă cu accesarea fondurilor europene, direcție care avea nevoie de înființarea unui post de director adjunct. Funcția a fost câștigată chiar de nora primarului Mircia Gutău.