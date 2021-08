„Că tabăra lui Cîțu bagatelizează consumul de alcool la volan este extrem de grav. Faptul că domnul Cîțu nu a spus cu subiect și predicat că îndeamnă românii să nu se urce la volan dacă consumă alcool sub nicio formă este la fel de grav. Acest domn pe nume Cîțu, despre care eu am vorbit aspru de atât de multe ori se dovedește a fi iresponsabil. Poate cei care urmăresc Realitatea PLUS spun : „ Ei domnule, toți am păcătuit. Acum 20 de ani omul era tânăr, mai consuma și el ceva și l-a prins Poliția. Cine e fără de păcat să dea cu piatra.” Nu este vorba despre asta. Vorbim despre un domn de 29 de ani, atenție, care a ascuns atunci când a intrat în politică această pată extrem de gravă. Sunt mii de oameni care mor pe șoselele României și în lume din cauza unor iresponsabili cum este domnul Cîțu”, a declarat deputatul USR PLUS, Emanuel Ungureanu la emisiunea 100% de la Realitatea PLUS, citat de realitateadebucuresti.net.

„Ce vă spun eu, vă spun cu durere. Fac parte dintr-o familie distrusă de consumul de alcool. Românii, din cauza consumului de alcool își bat soțiile, copiii. Mesajul meu pentru cei care spun: „Eh, a băut, s-a urcat la volan, asta este. Câți nu faceți cum face Cîțu?, ei eu vă spun că nu cred că suntem o țară de bețivi și nu cred că suntem o țară de iresponsabili. Domnul Cîțu ar trebui să își dea demisia în primul rând pentru că a mințit prin omisiune. Nimeni nu cred că l-ar fi pus prim-ministru dacă se știa, atenție, că e posibil să aibă interdicție de a intra în Statele Unite. Adică prim-ministrul României, asta este știrea serii, și e rușine că noi avem un prim-ministru care vrea să fie șeful celui mai important partid care este la guvernare. PNL-ul are cele mai multe voturi. Și vrea să spunem mâine în Statele Unite și s-ar putea să aibă probleme cu viza. E o rușine națională asta. Deci faptul că domnul Cîțu vorbește în termeni de banalitate cu privire la consumul de alcool, îl întreb și îl întreb și pe domnul Rareș Bogdan și pe cei care îl apără pe domnul Cîțu: Dacă un domn cum este Cîțu s-ar urca la volan și beat ar intra în fiica lui, în mama lui, în cineva drag cu mașina, ar trata consumul de alcool la „și altele”, la un păcat nevinovat al tinereții? L-ar compara cu îmbrâncitul în curtea școlii? Nu,” a explicat deputatul.