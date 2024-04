Cum s-a întâmplat totul

Maria, mama copilului, a împărtășit povestea cutremurătoare a pierderii fiului său în speranța de a crește conștientizarea pericolelor pe care le prezintă obiectele mici, cum sunt magneții, pentru copiii mici. Incidentul, care a avut loc în Germania, a subliniat cât de dificil poate fi pentru medici să diagnosticheze astfel de cazuri, mai ales când sunt implicați copii foarte mici.

Copilul a suferit timp de patru luni, perioadă în care simptomele sale nu au fost corect identificate din cauza limitărilor tehnice – un examen CT fiind considerat inadecvat pentru vârsta sa. Durerea și suferința micuțului au rămas în mare parte neînțelese până când autopsia a relevat prezența bilelor magnetice înghițite.

Mama băiatului trage un semnal de alarmă

Asociația "Vă ajutăm din Dej" a transmis un mesaj puternic din partea Mariei, care a donat recent pentru campania lor "Bucuria Primăverii", chiar în memoria copilului său, se arată pe pagina oficială de socializare a asociației. Scopul acestui mesaj este de a avertiza părinții despre pericolele reprezentate de obiectele mici și atractiv colorate care pot fi ușor înghițite de copii.

„Recent, am primit o donație de la o persoană minunată, doamna Maria, pentru campania noastră "Bucuria Primăverii". Doamna Maria este o mamă cu o inimă de aur, dar ea a trecut prin clipe grele. Recent și-a pierdut copilul din cauza unor mărunțișuri – niște magneți mici și colorați, care, din păcate, au fost ingerați de micuțul ei. Timp de 4 luni, nimeni nu știa ce are copilul și acesta suferea în tăcere. Din păcate, copilul fiind sub 2 ani, medicii nu i-au făcut un CT, astfel că nici medicii nu și-au dat seama de problema băiețelului. Magneții din poză au fost păstrați de familie, după autopsie, tocmai pentru a arăta și altora riscul la care ne expunem dacă avem copii mici și obiecte mici si viu colorate in preajma lor”, au transmis reprezentanții asociației.

Magneții pot provoca leziuni interne severe și chiar moartea, cum a fost în acest caz. Simptomele care ar trebui să alerteze orice părinte includ dureri abdominale severe, vărsături repetate și alte manifestări neobișnuite, care ar putea indica prezența unui corp străin în organismul copilului.

„Vrem să subliniem cât de important este să fim atenți la aceste pericole aparent banale din jurul nostru. Magneții sau alte obiecte mici pot fi extrem de periculoase pentru copii și pot duce la situații tragice. Este vital să recunoaștem simptomele și să acționăm rapid în astfel de situații. Dacă copilul are dureri abdominale, vărsături repetate, sau alte simptome neobișnuite, mergeți imediat la medic și menționați că există riscul ingerării unor obiecte”, au completat aceștia.

Maria și familia sa au păstrat bilele magnetice după autopsie, ca o amintire dureroasă dar și ca un mijloc de a ilustra riscurile asociate cu aceste obiecte aparent inofensive. Prin povestea lor, ei speră să inspire alți părinți să fie mai vigilenți și să ia măsuri proactive pentru a proteja sănătatea copiilor lor.