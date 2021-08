Un prototip de avion militar s-a prăbușit lângă Moscova după ce a luat foc în aer, la unul dintre motoare. În avionul militar se pare că se aflau trei persoane și era vorba de un zbor de testare. Producătorul avionului este United Aircraft Corporation.

Accidentul aviatic ar fi avut loc în această dimineață și pe rețelele de socializare circulă imagini cu momentul în care aeronava ia foc și se prăbușește după câteva secunde. Avionul este unul de tip II - 112V și este gândit ca un înlocuitor pentru vechile avioane rusești Antonov AN-26.

The Il-112 plane was carrying out final tests ahead of a launch later this month. Continues a dodgy run for Russian aviation safety. https://t.co/6426DCH9WM