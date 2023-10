Incendii feroce au înconjurat peste noapte un oraș - stațiune din Argentina, forțând evacuarea în masă a sute de familii în timpul unui val de căldură intens, scrie The Independent.

Imagini alarmante arată un zid de flăcări care se apropie de stațiunea Villa Carlos Paz. Aproape 1.000 de pompieri se luptă cu incendiul infernal, care a izbucnit luni. Echipele de urgență au folosit opt avioane de pompieri și două elicoptere. Echipele de salvatori sunt ajutate de localnici care, cu mic cu mare, s-au mobilizat cu găleți și furtunuri în încercarea de a opri zidul de foc.

Un tânăr de 27 de ani este acuzat că ar fi declanșat incendiul a fost reținut, potrivit presei locale. S-a raportat că suspectul a spus poliției că a pornit un foc de tabără pentru a face cafea și a pierdut controlul flăcărilor din cauza vântului puternic.

Un voluntar al unui serviciu local de pompieri a declarat pentru The Telegraph: „În prezent, zeci de case au fost total sau parțial distruse de incendiu. Trei sute de persoane au fost evacuate forțat, iar 300 s-au autoevacuat. Civilii au dificultăți de respirație și există un număr mare de animale de fermă moarte. Focul rămâne activ.”

Guvernatorul regiunii Cordoba, Juan Schiaretti, a îndemnat oamenii să-și părăsească casele: „Facem apel la populație să respecte indicațiile pompierilor și autorităților care lucrează în zonele afectate. Cel mai important lucru este să salvăm vieți, oriunde este necesară evacuarea, se va face, a spus oficialul argentinian.

Administrația de la Cordoba a declarat că a trimis camioane cu apă potabilă, alimente, saltele și pături în zonele afectate.

Anul acesta, Argentina a fost afectată de o secetă fără precedent, exacerbată de temperaturile ridicate legate de schimbările climatice, iar pădurile țării sunt expuse riscului de incendii.

Imaginile și videoclipurile din zonă au arătat flăcări masive pe dealurile din jurul zonelor populate, incendiul ajungând la unele case din regiune.

Awful situation unfolding right now in Villa Carlos Paz, Argentina as a fast-moving wildfire is approaching the city. Multiple structures on fire. Urgent evacuations are underway. pic.twitter.com/6741nRG2ZV