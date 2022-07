"Europa continuă să susţină pacea şi să apere valorile noastre\"\", a justificat Charles Michel acest nou ajutor destinat în principal înarmării Ucrainei, al cincilea oferit de UE şi care aduce la circa 2,5 miliarde de euro valoarea asistenţei militare europene oferite acestei ţări de la începerea agresiunii ruse pe 24 februarie, relatează Agerpres, care citează DPA.



Ajutorul constă în armament, echipamente, combustibili şi materiale sanitare şi este finanţat prin \"\"Facilitatea Europeană pentru Pace" (EPF), un mecanism separat de bugetul UE.



În plus faţă de ajutorul militar acordat la nivelul UE, state membre ale blocului comunitar au livrat Ucrainei arme, muniţii şi alte materiale pentru armată de asemenea prin înţelegeri bilaterale cu aceasta.



Miniştrii europeni de externe au aprobat noul pachet de ajutor militat pentru Ucraina în cadrul unei întâlniri ce are loc la Bruxelles şi la care dezbat de asemenea noi sancţiuni împotriva Rusiei, inclusiv interzicerea importurilor de aur rusesc în UE.

Ministrul de Externe ucrainean Dmitro Kuleba, s-a adresat, pe 18 iulie, Consiliului miniștrilor de externe ai statelor UE (CAE), mulțumind pentru ajutorul suplimentar de 500 de milioane de euro și solicitând mai multe arme, noi sancțiuni împotriva Rusiei și sprijinirea Tribunalului pentru crimele de război comise de ruși împotriva Ucrainei.

Today, I addressed EU ministers at the Foreign Affairs Council on @JosepBorrellF’s kind invitation. My key message: weapons to Ukraine, sanctions on Russia, and accountability for Russia are the three ways to restore peace, enhance security, and protect stability in Europe 1/2