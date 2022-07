Ministrul ucrainean al apărării a cerut marți Occidentului să furnizeze mult mai multe sisteme de artilerie de precizie.

Oleksiy Reznikov susține că un număr mai mare de sisteme de rachetede artilerie mobile și lansatoare de rachete ar putea „schimba jocul pe câmpul de luptă” pentru o contraofensivă împotriva soldaților ruși.

Reznikov a anunțat că dotarea cu mai multe sisteme de artilerie va permite o contraofensivă mai rapidă și eficientă în sudul Ucrainei, despre care acesta spune că sigur va fi eliberat de ocupanții ruși.

De la jumătatea lunii iunie, SUA au livrat mai multe sisteme de artilerie de precizie HIMARS cu o rază de acțiune de 80 de kilometri, iar altele urmează să fie livrate în următoarea perioadă. Acum, în Ucraina există doar 9 sisteme HIMARS și sisteme similare.

„Aceste sisteme ne-au permis să distrugem aproximativ 30 de posturi de comandă și depozite de muniții”, a declarat ministrul ucrainean al apărării, Oleksiy Reznikov, într-un interviu acordat organizației Consiliul Atlantic, potrivit Unian.net.

„Pentru o contraofensivă eficientă, Ucraina ar avea nevoie de aproximativ 50 de HIMARS pentru a opri invazia rusă și de aproximativ 100 de unități de sisteme HIMARS pentru a-i alunga pe ocupanți de pe teritoriul său”, a declarat ministrul apărării al Ucrainei, Oleksiy Reznikov.

„Având în vedere că linia noastră activă a frontului este de aproape 2.500 de kilometri – aceasta este distanța dintre Varșovia și Barcelona – pentru o protecție eficientă avem nevoie de aproximativ 50 de astfel de sisteme”, a spus Reznikov, referindu-se la sistemele de rachete și artilerie HIMARS și M270 MLRS.

