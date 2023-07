Un turist român care a vizitat pentru prima dată Thassos, Grecia, a atras atenția asupra hoților care au vandalizat mașina sa. Turistul a parcat mașina în parcarea unei mănăstiri, dar, când s-a întors la autoturism, a avut parte de o surpriză neplăcută: și-a dat seama că i-a fost furat întregul conținut al portofelului, paguba ridicându-se la câteva sute de euro.

„Pentru prima oară în Thassos, este un concediu de vis! Dar, cum orice vis are și părți negative, aș vrea să vă avertizez. Am fost sa vizitam mănăstirea Mihail și Gavriil, am parcat pe marginea drumului și am intrat în mănăstire, după ce am fost fascinați de peisajul mirific ne-am continuat drumul până la Giola, iar de acolo am fost la plaja Photos. Acolo am constat ca in portofel nu mai aveam nici un ban! In parcarea de la mănăstire ni s-a umblat în mașină, am sesizat că și în portbagaj, deoarece aveam și acolo câțiva lei. Paguba totala a fost de 450 euro și 55 de Ron. Din păcate camerele de la mănăstire nu băteau până la locul parcării, așadar tind sa cred că au fost niste profesioniști...menționez că au umblat și în mașina prietenilor noștri, posibil sa va citească cheile când încuiați mașinile.

Am vrut să avertizez pe toată lumea să fie cu ochii în patru, aveți mare grijă, se pare că cei ce fac asta nu se gândesc la consecinte...din cate am constat ii interesau doar banii, deoarece cardurile și actele le-au lăsat...măcar atât, altfel ne-ar fi stricat concediu cu totul!

Va doresc tuturor concediu plăcut fara astfel de incidente!”, a scris românul pe grupul de Facebook Forum Thassos

Răspunsurile membrilor grupului au fost pline de compasiune pentru turistul român pățit, iar unii au venit cu sfaturi suplimentare în acest caz:

„Cardurile le-au pozat, le golesc mai târziu. Eu le-aș considera compromise și înlocui.”, a scris un internaut.

„La Mănăstire ne ducem de ani de zile și nu am avut probleme, poate a fost la Giola dar nu lăsați portofele, lucruri scumpe în mașină”, l-a sfătuit un utilizator Facebook.