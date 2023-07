Românul a petrecut o săptămână atât în Mamaia, de la malul Mării Negre, cât și în insula Thassos, din Grecia. Acesta a observat asemănări surprinzătoare între cele două destinații turistice și a constatat că acestea devin din ce în ce mai asemănătoare.

„Am fost în Thassos. Lucruri bune: natură frumoasă, apa curată, un aer frumos. Lucruri mai puțin plăcute: cameră de hotel întunecoasă, cu ceva igrasie, murdărie pe plajă, manele. Sincer, mă așteptam la mai mult. Am călcat pe coji de semințe și am ascultat manele cât pentru cinci vacanțe. O să spuneți că de vină sunt turiștii români. Ei bine, nu, erau o mulțime de sârbi, chiar și bulgari sau alți slavi, le deosebesc mai greu limba, dar ascultau manele date foarte tare. Inclusiv seara, îi auzeam chefuind”, a povestit românul pe un forum de turism de pe Facebook.

Nici experiența de la Mamaia nu a fost neapărat una din cale afară de reușită, dar totuși spune că s-a simțit ceva mai bine.

„Mamaia, România. Mulți spun că e nasol rău, dar nu e chiar așa. Adică e doar nasol. Dar sunt și lucruri frumoase. Marea era curată, plajele erau ok, parcă mai ok decât la Thassos. Serios, nu am văzut atâtea coji de semințe și atâția coceni de porumb, nici n-am fost obligat să ascult manele. Sigur că prețurile sunt mari la Mamaia, aș spune că mai mari cu mult ca la Thassos, sigur că nu știm încă să facem turism și ne batem joc de turist, tragem pielea de pe el că oricum nu mai vine, dar parcă văd un progres. Și nu a fost mai rău ca în Grecia. Poate chiar mai bine, măcar n-am dat bani pe drum și n-am stat prin vame”, a conchis turistul.

Nu este doar un turist român care constată că litoralul grecesc nu mai păstrează farmecul de odinioară. Prețurile ridicate, aglomerația și atitudinea unor localnici sunt principalele surse de nemulțumire. Un alt turist împărtășește aceeași perspectivă și susține că grecii încep să adopte tot mai multe obiceiuri specifice hotelierilor de pe litoralul românesc. Experiența sa neplăcută a fost expusă pe pagina de Facebook Forum Halkidiki.

„Pentru cei care vă pregătiți de vacanță sau de plajă la Paliouri, e bine să știți că aici au cam pus monopol băieții deștepți! Plajele Lefki Ammos, Cabana, Poumba, sunt cu prețuri de minim 15 euro pentru setul de umbrelă cu două șezlonguri. Pot ajunge și până la 20-30 euro fără consumație inclusă. În același timp sunt percepute consumații de minim 20 euro la fiecare set. Dacă mai știți vreo plajă pentru familii cu copiii unde nu se taxează șezlongurile, vă rog să ne anunțați. Aici e ca la Mamaia, mai nou!”, a scris el.

Și alți colegi de forum au venit cu remarci asemănătoare. Unii au spus chiar că e „japcă” sau că s-au simțit trași pe sfoară de greci.

„Cam așa e... Acum vreo 5-6 zile am fost și noi aici și s-au cam aruncat la prețuri băieții. Aș numi-o puțin cam pe japcă, pentru cine își permite, nu e nicio problemă, dar în comparație cu alte plaje, m-am cam simțit tras pe sfoară. Băieții de acolo se comportau ca niște gardieni ce stăteau cu ochii pe ce și de unde luai, ce băgai sau duceai la gură. N-aș mai reveni aici. Zona de Free Zone e foarte mică și aglomerată, doar parcarea a fost gratuită. N-o recomand, doar intrarea în apă își merită drumul făcut. În rest pentru mine e cam pe ultimul loc... Preț șezlong/pers 10€ plus consumație obligatorie 10€, interzis total consumația proprie”, a spus un alt membru al grupului.

Pericolul ascuns din apele destinațiilor grecești preferate de români! Nimeni nu se aștepta la asta - La ce ar trebui să fie atenți turiștii