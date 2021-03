Directorul Bitcoin din România susține că nu a știut de faptele grupului infracțional. Toți cei vizați sunt acuzați de fraudă informatică, fals informatic, înșelăciune şi spălare de bani. Victimele sunt din Statele Unite, Marea Britanie și India.

"Am primit o invitație la DIICOT să ofer niște declarașii în această speață. Bitcoin România are peste 200.000 de clienți. Am observat că există există un interes în mod special pentru unii dintre clienții care sunt parte din acest dosar. Nu știm exact care erau activitățile lor ilicite. Dacă aveau aceste activități ilicite mi se pare normal să plătească pentru ele. Noi am identificat de-a lungul timpului foarte multe metode de identificare a clientelei. Suntem chiar mai stricți decât anumite instituții financiar-bancare (...). Partea de criptomonede este bine securizată, poate fi orice tranzacție de criptomonedă verificată", a afirmat directorul Bitcoin România, pentru Realitatea PLUS.