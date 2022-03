"Eu am avut norocul să cred la țară într-o vreme când lăutarii erau lăutari. Muzica a intrat în mine ascultând lăutari din ăia adevărați, iar apoi, cei 3 ani cât am stat în institutul de folclor și am ajuns la cunoașterea profundă a originilor am ajuns să înțeleg ce se poate face cu muzica populară," a povestit Tudor Gheorghe.

Îndrăgitul artist a relatat și despre perioada de pauză din carieră, în urma căreia a reușit să se reinventeze.

"De fapt, au fost 2 perioade de pauză, prima a fost înainte de 1989, m-a oprit sistemul, s-au supărat tovarășii pe mine, Tovarășa (Elena Ceaușescu - N.R.) mai precis. Asta s-a rezolvat, dar apoi, după 1989, a fost o tăcere autoimpusă. Au fost 9 ani în care am tăcut, pentru că eu am fost profund indignat de ce se întâmplat în artă, în lumea spectacolului, dar când am văzut că trec anii și nu se schimbă nimic, am hotărât să revin.

În 9 ani am creat 7 spectacole pe teme diferite pe care le-am prezentat la Sala Palatului, în 7 zile la rând, asta e o chestie de cartea Recordurilor, niciun artist n-a mai făcut așa ceva, 7 spectacole complet diferite, fără niciun vers care să se repete. Am numit acel eveniment <<Săptămâna risipitorului de frumuseți>>."

Tudor Gheorghe a relatat, în exclusivitate la "Legile Puterii", cum perioada de izolare l-a ajutat și l-a ambiționat să-și schimbe abordarea asupra artei spectacolului

"Am făcut acele spectacole și apoi mi-am revenit, dar am realizat că acest hiatus de 9 ani a îndepărtat de mine o generație. Puștii care aveau 11 ani când m-a retras aveau 20 de ani când am revenit și a urmat o perioadă de recâștigare a acestei generații. (...) În timp am dezvoltat și proiectele cu muzică simfonică și tinerii au zis "băi, e altceva". Și așa am ajuns de la peste 70% dintre spectatori trecuți de 45 de ani, iar acum predominanți sunt cei sub această vârstă," a relatat marele artist, la Realitatea Plus.