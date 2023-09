"In acest moment el nu mai are simptome de sevraj. Intr-adevar, ia anumite pastile pentru a-i facilita somnul, dar nu mai are simptomatologie specifica starii de sevraj", a afirmat Georgiana Popa.

Rugata sa comenteze informatia potrivit careia Tudor Duma a fost suspus anumitor amenintari sau anumitor agresiuni in arest, avocata a spuns ca "au existat anumite neintelegeri".

"Nu putem vorbi de abuzuri sau de abuzuri grave. Lucratorii din cadrul Centrului de Retinere si Arestare Preventiva au dat dovada de profesionalism si totul s-a rezolvat intr-un timp extraordinar de scurt. Nu avem ce sa reprosam", a aratat aceasta.

Intrebata daca Tudor Duma a fost agresat fizic, asa cum s-a vehiculat, ea a raspuns afirmativ.

"Da, a fost (agresat - n.r.) in prima zi de catre o persoana care a fost mutata, dar lucrurile s-au asezat si acum lucrurile s-au rezolvat", a precizat Georgiana Popa.

Pe 14 septembrie, procurorii i-au reținut pentru 24 de ore pe Tudor Duma și pe frații de la care Vlad Pascu s-ar fi aprovizionat cu droguri.

Anterior reținerii, cei 3 au fost audiați, totul survenind după ce "Maru" a distribuit pe rețelele de socializare o filmare care-l prezintă în interiorul spitalului Floreasca, căutând droguri.

"Maru", principalul traficant avea acasă un întreg arsenal cu care și amenința polițiștii. Cei patru nu se ascund de ochii lumii și s-au filmat in ipostaze revoltatoare pe care le-au postat pe internet.

Potrivit unor surse, aceștia sunt prietenii cu care Vlad Pascu s-a drogat în Vama Veche înainte de tragedie și au fost lăsați liberi de polițiști.

Tudor Duma, zis „Maru”, tânărul despre se presupune că ar fi dealerul șoferului drogat Vlad Pașcu, are o lungă istorie de posesie de droguri, arme albe și violență. Mai mult, propriul său tată ar fi obținut un ordin de restricție, după ce fiul său l-a agresat.