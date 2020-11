Trump nu se dă bătut. Republicanii, în ciuda declarațiilor individuale, par precauți față de acceptarea înfrângerii

Chiar dacă republicanii au admis că șansele candidatului lor de a mai întoarce rezultatul sunt reduse, au cerut totuși timp pentru a duce până la capăt acțiunile în instanță inițiate de Trump prin avocații săi, în frunte cu Ruddy Giuliani.

Până acum, câteva dintre acestea au fost respinse în Georgia, Michigan și Nevada. În Pennsylvania, judecătorii au admis unele acțiuni și au cerut separarea unor buletine de vot provizorii și ale celor sosite după ziua alegerilor, dar experții juridici spun că aceste decizii nu vor avea un impact asupra rezultatului final.

Unii republicani sunt îngrijorați că Trump și-ar putea face mai mult rău dacă prelungește disputa. ”Îi va fi imposibil să candideze din nou în 2024 dacă va fi văzut ca un om care nu știe să piardă”, a afirmat o sursă republicană din Congres, pentru Reuters.

Nici ginerele președintelui, Jared Kushner, n-ar fi reușit să-l convingă să facă pasul înapoi, potrivit unor surse CNN.

Trump a primit mesaje asemănătoare și de jurnaliști care l-au susținut. Moderatoarea Fox News Laura Ingraham sau conducerea tabloidului New York Post i-au transmis să se retragă "grațios" și să renunțe la „retorica privind fraudarea alegerilor”.

De cealaltă parte, cei mai importanți oameni din Partidul Republican au evitat să accepte în public victoria lui Biden, iar acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care Trump nu se dă bătut, potrivit New York Times.

Mai mult, senatorul de Missouri Josh Hawley, una dintre vedetele în devenire ale partidului, a preluat pe de-a întregul mesajul lui Trump „Nu mass media stabileşte cine este preşedintele. Poporul o face. Când toate voturile legale vor fi fost numărate, renumărarea voturilor încheiată şi acuzaţiile de fraudă soluţionate, abia atunci vom şti cine este câştigătorul”, a scris acesta pe twitter.

The media do not get to determine who the president is. The people do. When all lawful votes have been counted, recounts finished, and allegations of fraud addressed, we will know who the winner is