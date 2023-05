Trenul venea de la Oradea și s-a defectat pe câmp în apropiere de intrarea în gara din Timișoara.

Oamenii s-au văzut nevoiți să coboare din tren și să tragă de bagaje printre liniile de cale ferată. Mulți dintre pasageri aveau și copii mici.

Reprezentanții CFR au declarat că au anunțat oamenii că urmează să vină o locomotivă care să tracteze garnitura până în gară, însă aceștia, de teama să nu vină prea târziu au ales să o ia la pas.

„Garnitura CFR s-a stricat in camp, undeva in zona Ronat. Eu veneam de la Arad si trebuia sa ajung la Gara de Nord inainte de ora 20.30. Ne-au lasat de izbeliste. Sute de calatori s-au trezit ca sunt nevoiti sa o ia pe jos, cu bagaje, cu copii, prin iarba, printre liniile de cale ferata, pana in gara”, a spus presei locale un cititor care s-a aflat in tren.

Reprezentantii CFR au recunoscut ca automotorul de tip Sageata Albastra s-a defectat, insa, spun ei, nu in zona Ronat, ci in apropiere de pasarela care asigura trecerea dinspre strada Garii catre cartierul Blascovici si, drept urmare, calatorii nu ar fi avut o distanta prea mare de parcurs cu bagajele in maini.