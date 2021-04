Anunţul a fost făcut, luni, de către primarul Florin Oancea, cel care anul trecut l-a adus pe Berbeceanu în organizația locală a PNL. Fostul prefect al Capitalei va ocupa postul rămas vacant încă din ianuarie, după ce liberalul Adrian David, a fost numit director al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Hunedoara.

„Sunt încântat că am revenit în oraşul unde m-am născut, unde am crescut şi unde am performat şi cred că este momentul să dau înapoi Devei (...) măcar o mică parte din ce mi-au dat timp de 50 de ani”, a declarat Traian Berbeceanu, fost prefect al Capitalei între octombrie 2020 și martie 2021.

Înainte de a intra în politică, Berbeceanu a lucrat timp ce 25 de ani în Poliţie și a fost șeful Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia. În 2013, a devenit protagonistul unui scandal de amploare, după ce a fost pus sub învinuire pentru favorizarea unor grupări infracţionale. La judecarea pe fond a fost achitat, iar procesul se află în apel, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.